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MotoTeamRussia

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KTM SX-E 2 2024. Официальные подробности

KTM SX-E 2 2024. Официальные подробности

KTM представили SX-E 2 - электроцикл, который станет идеальной платформой для начинающих гонщиков. Созданный благодаря успеху таких моделей, как SX-E 5 и SX-E 3, новый детский электрический внедорожный мотоцикл предназначен закрыть разрыв между мини-мотоциклами и полноростовыми моделями.

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