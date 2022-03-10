Пети о вылете «ПСЖ» от «Реала»: «Еще хуже, чем от «Барсы» в 2017-м. Непрофессионально»

Эммануэль Пети оценил вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Экс-хавбек сборной Франции высказался после ответного матча парижского клуба с «Реалом» (1:3, первая игра – 1:0).

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