Пособия-2024: названы размеры соцвыплат казахстанцам

Сегодня, 19 января 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.