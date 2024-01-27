Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У НАС ПРОБЛЕМЫ!

У НАС ПРОБЛЕМЫ!

– Ну-у-у-у, как там наши самые устрашающие учения в Европе? Русские уже готовы выбросить белый флаг? – Господин президент, у нас проблемы? – Неужто не подвезли колготки для наших героев? Ха-ха-ха! Хорошая шутка? – Путин в Калининграде! – Да хоть в Антарктиде, нам какая печаль? – Калининград – это там, где идут наши учения, сэр! Если русские решат, что они угрожают безопасности их президента, они устроят учения на лужайке Белого дома! – Белого дома? А как они сюда попадут? – Попадут без вопросов! Вопрос – сколько в этом будет мегатонн? ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ .

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Комментарии
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Л
Лариса
Хорошая шутка
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1 д.
НЗ
Николай Забазнов
В шутке есть доля истины👍
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1 д.
Игорь Прийма
Классная шутка ! А так хочется, чтобы кое-что из этого всё-таки произошло.....
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5 час.

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