– Ну-у-у-у, как там наши самые устрашающие учения в Европе? Русские уже готовы выбросить белый флаг? – Господин президент, у нас проблемы? – Неужто не подвезли колготки для наших героев? Ха-ха-ха! Хорошая шутка? – Путин в Калининграде! – Да хоть в Антарктиде, нам какая печаль? – Калининград – это там, где идут наши учения, сэр! Если русские решат, что они угрожают безопасности их президента, они устроят учения на лужайке Белого дома! – Белого дома? А как они сюда попадут? – Попадут без вопросов! Вопрос – сколько в этом будет мегатонн? ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ .