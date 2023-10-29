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Алаудинов: Украина бросает на фронт «инвалидов во всех отношениях»

Алаудинов: Украина бросает на фронт «инвалидов во всех отношениях»

Украинская сторона бросает на линию боевого соприкосновения «инвалидов во всех отношениях». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Надежда
Еще остались хромые, косые, больные спидом, туберкулезом, пенсы, ну и психушки тоже в резерве...
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2 д.
LiapaNNZ Фамилия
Как сказал Путин, территориальные приобретения нам не нужны. Военное поражение прокси-сил не является военным поражением противника. Как заметили отщепенцы ЕС, &amp;quot;договариваться должны русские и американцы&quot;. Для этого поражение, по крайней мере экономическое, должны получить ЕС или, даже, американцы. Значит война должна продолжаться, значит скаклы должны кончиться, значит их должны, на той же территории, сменить новые прокси... Никакого спасительного поражения, только уничтожение живой силы...
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2 д.
вага карлито
Читаю и представляю себе  инвалидов типа  Паниковского с гусем! Ему кричать брось гуся  а он в ответ  - не могу руки заняты! Хохлы прямо последователи! Им  говорят - бросьте оружие ну и в ответ --!)))
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2 д.

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