LiapaNNZ Фамилия

Как сказал Путин, территориальные приобретения нам не нужны. Военное поражение прокси-сил не является военным поражением противника. Как заметили отщепенцы ЕС, &quot;договариваться должны русские и американцы". Для этого поражение, по крайней мере экономическое, должны получить ЕС или, даже, американцы. Значит война должна продолжаться, значит скаклы должны кончиться, значит их должны, на той же территории, сменить новые прокси... Никакого спасительного поражения, только уничтожение живой силы...