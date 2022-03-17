Война на Украине: русские герои. Уничтожение нацистов

Группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского выполняла задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений.
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