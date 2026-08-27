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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антимонопольное регулирование Беларуси о билетах на игры «Динамо» Минск: «Предложили проводить сдержанную ценовую политику – клуб относится к идеологическому проекту»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) настаивает на том, чтобы цены на билеты и абонементы на домашние матчи минского «Динамо» не повышались.

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