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next WAR

2 подписчика

Даже если Залужного действительно снимут с поста главкома ВСУ, ни к каким существенным изменениям на фронте это не приведёт

Даже если Залужного действительно снимут с поста главкома ВСУ, ни к каким существенным изменениям на фронте это не приведёт

Если англосаксонские СМИ не лгут и Залужного действительно снимут со дня на день, то стоит поднять вопрос о том, а что в этом случае поменяется на поле боя? Учитывая совокупность факторов, которые так или иначе влияют на принятие украинским военно-политическим руководством решений, на поле боя не произойдёт ничего.

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