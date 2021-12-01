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Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Елизавете II

Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к королеве Елизавете II

75-летний бывший президент США Дональд Трамп дал интервью британскому политику Найджелу Фараджу для GB News, в котором выступил с жесткой критикой в адрес 40-летней Меган Маркл.

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