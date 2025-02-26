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Царьград

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Украинские военные подозреваются в пересылке оружия через почту

Украинские военные подозреваются в пересылке оружия через почту

Беженец из Часова Яра, Павел Морковин, утверждает, что украинские военные используют почтовую компанию для пересылки оружия.

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Комментарии
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Амара Карпова
Об этом давно писали. Через &quot;Новую Почту&quot; они посылают🤬
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21 час.
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