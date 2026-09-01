Крис Уокелин победил Бреселя в решающем фрейме на British Open 2026

Крис Уокелин одержал победу над Лукой Бреселем со счетом 4-3 в первом квалификационном раунде турнира British Open 2026 Крис Уокелин (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация 12-й номер в мировом рейтинге Крис Уокелин вышел во второй раунд в Челтнеме, обыграв Луку Бреселя на турнире British Open 2026.