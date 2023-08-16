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Марселино о вылете «Марселя» из ЛЧ: «Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Не жалею о замене вратаря перед серией пенальти, нам не повезло»

Марселино о вылете «Марселя» из ЛЧ: «Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Не жалею о замене вратаря перед серией пенальти, нам не повезло»

Французский клуб уступил «Панатинаикосу» по сумме двух матчей (0:1, 2:1, по пенальти – 3:5).  Перед серией пенальти Марселино Гарсия Тораль заменил вратаря.

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