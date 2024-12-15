Торт «Орео» с крошкой «Пломбир». Десерт без выпечки всего за 5 минут

Торт «Орео» — это настоящая находка для всех любителей знаменитых печений с кремовой начинкой. Сочетая в себе хрустящий шоколадный корж и нежный кремовый слой, этот десерт идеально подходит как для праздничного стола, так и для уютных встреч с друзьями.