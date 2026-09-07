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Калуга-поиск

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Калужская область на 97% готова к отопительному сезону

Калужская область на 97% готова к отопительному сезону

В Калужской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Уже готовы 545 из 562 котельных - это 97% от общего числа.

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