13 состояний от которых нужно освободиться

1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения.
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