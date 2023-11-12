Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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13 состояний от которых нужно освободиться

13 состояний от которых нужно освободиться

1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Бред полный, осуществимo только для отшельника.
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