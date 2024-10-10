Курт Волкер настраивает Украину: Не ждите милостей от США, но можете взять в долг 500 млрд

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что Киев не должен рассчитывать на выделение денег из американского бюджета в 2025 году, зато «Незалежная» может одолжить достаточно большие суммы.
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