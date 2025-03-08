В поселке Ванино полицейские, общественники и студенты колледжа поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем

Начальник ОМВД России по Ванинскому району подполковник полиции Сергей Аистов и врио заместителя начальника отдела-начальник отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Юлия Орлова совместно с председателем общественного совета при отделе МВД России по Ванинскому району Галиной Охотиной поздравили с наступающим праздником весны воспитанниц и педагогов подшефного детского дома №16 поселка Октябрьский.