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ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» – 1:1. Казанцы котировались явными андердогами матча

ЦСКА дома поделил очки с «Рубином» (1:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. Армейцы открыли счет на 6-й минуте, а на 15-й остались в меньшинстве – Матеус Рейс получил прямую красную карточку.

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