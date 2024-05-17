Российские ТЦ полностью заместили иностранные бренды

Российские торговые центры полностью заместили иностранные бренды, ушедшие из страны в 2022 году. Таким образом, импортозамещение достигло 100%, заявил гендиректор брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексей Ефимов, выступая на форуме Mallpic Sochi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии