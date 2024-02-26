Глава МИД Украины призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах. "Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов – ред.
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