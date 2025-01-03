В 2024 году миграционная политика России начала перестраиваться Tекст: Андрей Резчиков В 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.
Россия меняет свой подход к мигрантам
Комментарии
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татьяна ларина
Гражданство не выдавать никому, только тем кто имеет образование проверенное российскими специалистами, особенно врачей! Семьям въезд запретить. Никаких льгот тем, кто получил гражданство как в эмиратах - только самый минимум. ЗАПРЕТИТЬ диаспоры - это страшное дело, ЗАПРЕТИТЬ!!! Что у нас все телятся! Где кардинальные меры??? что все по мелочам и полумеры какие то...
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1 час.
Владимир Ильин
Известный доктор технических наук (Г.) в 70-х годах прошлого века (по поводу отечественного станкостроения) говорил: «Литейный машин – хороший машин, но его можно улючшить!» Аналогично можно сказать о нашей нынешней миграционной политике.
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1 час.
Александр Ширай
Диаспоры должны из инструмента защиты своих от закона стать инструментом соблюдения закона, противодействия нелегалам и т.д. Они должны нести финансовую и юридическую ответственность за преступления своих соотечественников или быть разогнаны, как соучастники.
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1 час.
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