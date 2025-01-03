Россия меняет свой подход к мигрантам

татьяна ларина

Гражданство не выдавать никому, только тем кто имеет образование проверенное российскими специалистами, особенно врачей! Семьям въезд запретить. Никаких льгот тем, кто получил гражданство как в эмиратах - только самый минимум. ЗАПРЕТИТЬ диаспоры - это страшное дело, ЗАПРЕТИТЬ!!! Что у нас все телятся! Где кардинальные меры??? что все по мелочам и полумеры какие то...