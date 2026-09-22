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Царьград

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Убийство директора лицея раскрыли спустя 23 года: трое пойдут под суд

Убийство директора лицея раскрыли спустя 23 года: трое пойдут под суд

Перед судом предстанут трое фигурантов убийства директора подмосковного лицея, застреленного у входа в учебное заведение 10 октября 2002 года.

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