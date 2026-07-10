НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

28 подписчиков

Поступления по налогу на прибыль выросли у федерального бюджета, но сократились у регионов

Несмотря на то, что в первом квартале 2026 года российский бизнес заработал на 20% меньше, чем годом ранее, поступления в федеральный бюджет по налогу на прибыль организаций, наоборот, увеличились почти на треть и составили 1 трлн рублей против 772 млрд рублей годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата и ФНС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии