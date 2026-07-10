Поступления по налогу на прибыль выросли у федерального бюджета, но сократились у регионов

Несмотря на то, что в первом квартале 2026 года российский бизнес заработал на 20% меньше, чем годом ранее, поступления в федеральный бюджет по налогу на прибыль организаций, наоборот, увеличились почти на треть и составили 1 трлн рублей против 772 млрд рублей годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата и ФНС.