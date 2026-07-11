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Смерть дочери от самовара, спасение сына «Глупым мышонком» и внук-нарколог: как сложились судьбы наследников Самуила Маршака

Смерть дочери от самовара, спасение сына «Глупым мышонком» и внук-нарколог: как сложились судьбы наследников Самуила Маршака

Самуил Маршак подарил миллионам советских детей счастливые сказки, но его собственная семейная жизнь была полна тяжелых утрат.

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