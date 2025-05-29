Один простой продукт в рационе — и риск рака кишечника падает: мнение ученых Ирина ВальковаВ борьбе с одним из самых опасных видов онкологии — раком кишечника — ученые сделали важное открытие, которое может изменить подход к профилактике этого заболевания.