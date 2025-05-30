Психолог назвала эффективные способы борьбы со стрессом и тревожностью

В условиях повышенных нагрузок и нестабильности многие люди сталкиваются со стрессом и тревожностью. Психолог Екатерина Игонина из Московской службы психологической помощи рассказала, как можно справиться с этими состояниями.
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