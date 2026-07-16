Мощные взрывы гремят в центре Дубая, сообщают арабские СМИ. Перед этим КСИР объявил недвижимость Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов — в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае.
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