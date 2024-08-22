Сейчас все чаще в ответ на женские жалобы (маленькие алименты, отсутствие свободного времени, сложности в построении новой семьи) звучит один ответ – просто отдай ребенка отцу.
Почему совет «отдай ребенка отцу» реализовать на практике не так-то просто?
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Елена Соколова
Как обычно : хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам.
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8 час.
В
Воробей
По сути, автор статьи вполне резонно обосновывает, что не мужское дело воспитывать детей, особенно совсем маленьких. Просто потому, что характер мужчины ориентирован на принятие риска, в смысле его минимизации, по крайней мере если он нормальный мужчина. А женщина - на гарантирование безопасности, то есть на совсем иное. Только гармоничное сочетание разнотипных вкладов жены и мужа способно создать жизнеспособные условия для воспитания детей. Именно потому сама ситуация, имеющая место в эмансипированном социуме, где уровень разводов более 70% является патологической. И никакие либерастически-феминистические разглагольствования не могут оправдать такой тип социума, по крайней мере в глазах действительно интеллектуально честного индивидуума.
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4 час.
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