Почему совет «отдай ребенка отцу» реализовать на практике не так-то просто?

В

Воробей

По сути, автор статьи вполне резонно обосновывает, что не мужское дело воспитывать детей, особенно совсем маленьких. Просто потому, что характер мужчины ориентирован на принятие риска, в смысле его минимизации, по крайней мере если он нормальный мужчина. А женщина - на гарантирование безопасности, то есть на совсем иное. Только гармоничное сочетание разнотипных вкладов жены и мужа способно создать жизнеспособные условия для воспитания детей. Именно потому сама ситуация, имеющая место в эмансипированном социуме, где уровень разводов более 70% является патологической. И никакие либерастически-феминистические разглагольствования не могут оправдать такой тип социума, по крайней мере в глазах действительно интеллектуально честного индивидуума.