На юге Ямала ледоход начнется в середине мая

Ледоход на юге Ямала начнется раньше, чем в прошлом году. Движение льда специалисты ожидают в середине мая, сообщила администрация Шурышкарского района со ссылкой на прогноз окружного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
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