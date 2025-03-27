На юге Ямала ледоход начнется в середине мая

Ледоход на юге Ямала начнется раньше, чем в прошлом году. Движение льда специалисты ожидают в середине мая, сообщила администрация Шурышкарского района со ссылкой на прогноз окружного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.