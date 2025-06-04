В Бокситогорске мужчина подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств Следственный отдел по городу Бокситогорску СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).