Театр абсурда
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Театр абсурда

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К таким издержкам были не готовы: Война обходится слишком дорого. Началась настоящая декоммунизация

К таким издержкам были не готовы: Война обходится слишком дорого. Началась настоящая декоммунизация

В начале СВО в Европе думали: эта война с русскими обойдётся дёшево. Но всё пошло не по плану. Чего теперь добивается Москва? Президент России на пленарной сессии клуба "Валдай" сделал много знаковых заявлений, которые, вне всякого сомнения, долго будут изучаться мировым сообществом.

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