Набиуллина рассказала о единичных предложениях повысить ключевую ставку

Совет директоров Банка России предметно рассматривал снижение ключевой ставки до 14 процентов годовых, а также ее сохранение на уровне 14,25 процента, но звучали в ходе обсуждения и «единичные предложения» по поводу повышения.
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