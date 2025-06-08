Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Serg

ВСУ теряют намного больше людей- брехня. На обмен идут тела наших ребят, которых замучили в плену, т.к. хохлы на поле боя наших не собирают, они и своих то не берут. А наших погибших, которые остаются на полях за нашими наступающими частями собирают наши похоронные бригады и эти потери у нас не афишируются точно так же, как и у хохлов. Да и выплаты у нас за погибших на порядок ниже хохляцких. Так что отношение 1:15-17, это нереально.