Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своём телеграм-канале список части украинских военнослужащих, тела которых 7 июня планировалось передать украинской стороне.
Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев
Комментарии
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Лилианна Марченко
Зато микрофюрер мамуле своей в Дубае крутые апартаменты купил, за 3,2 млн. долларов...
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3 час.
Serg
ВСУ теряют намного больше людей- брехня. На обмен идут тела наших ребят, которых замучили в плену, т.к. хохлы на поле боя наших не собирают, они и своих то не берут. А наших погибших, которые остаются на полях за нашими наступающими частями собирают наши похоронные бригады и эти потери у нас не афишируются точно так же, как и у хохлов. Да и выплаты у нас за погибших на порядок ниже хохляцких. Так что отношение 1:15-17, это нереально.
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38 мин.
S
Serg
А еще был бы больший молодец, если бы опубликовал списки наших погибших. Может я бы о ком нибудь из моих знакомых что узнал....
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37 мин.
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