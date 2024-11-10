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Царьград

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ЦСКА одерживает победу над «Крыльями Советов», поднявшись на 5-е место таблицы

ЦСКА одерживает победу над «Крыльями Советов», поднявшись на 5-е место таблицы

В 15-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Дивеева после углового от Аббосбека Файзуллаева.

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