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На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ

На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ

Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить паспорт РФ Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых территорий России получать российские паспорта.

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