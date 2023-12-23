В Архангельске назвали победителей регионального этапа спартакиады школьников по баскетболу

В столице Поморья на площадке встретились победители четырех дивизионных этапов состязанийВ столице Поморья на площадке встретились победители четырех дивизионных этапов состязанийСреди юношей первыми стали котлашане — учащиеся школы № 7, вторыми — архангелогородцы из 11-й школы, а тройку замкнули участники команды средней школы № 2 из Устьян.
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