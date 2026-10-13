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Крымская газета

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Почти 1700 гектаров новых виноградников: как в Крыму развивают виноделие

Почти 1700 гектаров новых виноградников: как в Крыму развивают виноделие

Крымские аграрии уже подготовили под урожай 2027 года свыше 220 тысяч гектаров почвы. С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ Осенняя посевная кампания в Крыму стартовала.

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