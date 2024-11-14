Безопасность движения – задача общая: депутаты требуют сформировать проекты организации дорожного движения в Новосибирске

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике акцентировал внимание на выполнении работ по ремонту дорог и дорожно-транспортной обстановке.
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