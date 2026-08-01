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Чтo Путин пeрeдaл Трaмпу в Oвaльный кaбинeт: рeaкция президента

За кулисами большой политики развернулась сцена, достойная спортивной драмы. Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук раскрыл детали того, как Дональд Трамп отреагировал на символический жест российского лидера Владимира Путина.

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