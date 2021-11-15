Лукашенко, попросив у России "Искандеры", обнулил мечты Украины о вступлении в НАТО.

Иринушка

Борис Николаевич

Ой не знаю не знаю. Разглагольствовать -не мешки ворочать! Что то ни Грузия ни Азербайджан, не боятся наших Искандеров, а ведут себя так как хотят! Даже получив щелчок по зубам, они всё-равно продолжают себя вести так же как и прежде. Разве что не стреляют.