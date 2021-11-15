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Лукашенко, попросив у России "Искандеры", обнулил мечты Украины о вступлении в НАТО.

Лукашенко, попросив у России "Искандеры", обнулил мечты Украины о вступлении в НАТО.

Вчера стало известно, что президент Белоруссии попросил у России комплексы "Искандер". Причем, по словам Лукашенко, не только чтобы прикрыть западное направление от агрессии НАТО, но и южное.

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Комментарии
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Иринушка
Борис Николаевич
Ой не знаю не знаю. Разглагольствовать -не мешки ворочать! Что то ни Грузия ни Азербайджан, не боятся наших Искандеров, а ведут себя так как хотят! Даже получив щелчок по зубам, они всё-равно продолжают себя вести так же как и прежде. Разве что не стреляют.
Так это их еще не щелкали...
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3 час.
Регина Толстоброва
Молодец Лукашенко, все правильно делает.
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1 час.
Alex Imen
По смыслу названия статьи Лукашенко просит Искандера для белорусской армии, а не о размещении российских Искандера на территории Белоруссии. Будет покупать в кредит.
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1 час.

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