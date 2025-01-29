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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорин не жалеет о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Кайфую, есть что вспомнить. Глупо, базару нет. Сейчас в отпуске гуляю, но заказываю напитки, которые пью»

После Евро-2016, где Россия заняла последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, Кокорин вместе с Павлом Мамаевым в ночном клубе в Монте-Карло угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку на общую сумму 250 тысяч евро.

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