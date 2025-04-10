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Выплаты беременным школьницам: новый подход в Орловской области и Кузбассе

Выплаты беременным школьницам: новый подход в Орловской области и Кузбассе

В регионах России, включая Орловскую и Брянскую области, введены выплаты беременным школьницам. Однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков скептически оценивает их эффективность, считая такие меры недостаточной мотивацией.

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