Путин выступил. Задача поставлена: Западэнщина начала раскупать бензин, воду, консервы. Львов со страхом ждет «Гераней» Реактивные «Герани» трое суток утюжат западные области Украины, перекрывая «польский коридор» 16 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел встречу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
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