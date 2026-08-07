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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Ньюкасла» об уходе Гимараэса за 75 млн фунтов: «Мировой рекорд по цене для игрока в его возрасте. Бруно дал понять, что хочет уйти. Мы должны быть гибкими»

Спортивный директор « Ньюкасла » Росс Уилсон прокомментировал решение продать полузащитника Бруно Гимараэса .

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