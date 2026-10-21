Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный на фоне обысков НАБУ подал заявление об отставке по состоянию здоровья, утверждает источник газеты Dilo.
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