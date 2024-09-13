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Дикий Юг - Природа Юга России

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На Западе забеспокоились, после слов Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине

На Западе забеспокоились, после слов Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Фото: en.kremlin.ru Недавние заявления президента России Владимира Путина о возможном вмешательстве НАТО в украинский конфликт вызвали серьезную обеспокоенность у влиятельных фигур, включая предпринимателя Илона Маска и основателя Megaupload Кима Доткома.

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