Двухдневный визит российской военной делегации, приуроченный к празднованию 70-летия со дня окончания Корейской войны, явно вызвал легкий шок со стороны коллективного Запада.
Северокорейская миссия Шойгу: оружие, транзит, люди
Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Не понятен мотив автора статьи!!! Почему мы должны опасаться, что спецы КНДР будут как наемники в наших рядах?!!! Поляки, фашисты, амеры, воюют против нас, а мы что?!!! Пусть Ким создаст "ЧВК", а мы их наймем, а потом разберись какое количество и в каких войсках они воюют, может это боевые БУРЯТЫ!!! Хватит дуру гнать и унижаться перед западом и нато!!!
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7 час.
Игорь Василевский
Давно пора! У КНДР есть много интересного вооружения... Да и пора заканчивать с оглядкой на этих бесноватых наглоскунсов. Ни к чему доброму это не приводит..
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6 час.
ЖМ
Женя Мукажанов
Вот где трудовые резервы которых не хватает в России, обоюдно выгодно в России появятся хорошие работяги , Корея получит деньги и возможность закупать то что им необходимо,
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1 час.
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