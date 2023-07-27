Северокорейская миссия Шойгу: оружие, транзит, люди

Вячеслав Арефкин Не понятен мотив автора статьи!!! Почему мы должны опасаться, что спецы КНДР будут как наемники в наших рядах?!!! Поляки, фашисты, амеры, воюют против нас, а мы что?!!! Пусть Ким создаст "ЧВК", а мы их наймем, а потом разберись какое количество и в каких войсках они воюют, может это боевые БУРЯТЫ!!! Хватит дуру гнать и унижаться перед западом и нато!!!

Игорь Василевский Давно пора! У КНДР есть много интересного вооружения... Да и пора заканчивать с оглядкой на этих бесноватых наглоскунсов. Ни к чему доброму это не приводит..