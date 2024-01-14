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Польза белковых «кирпичиков»: отказ от этих продуктов приведет к набору веса

Польза белковых «кирпичиков»: отказ от этих продуктов приведет к набору веса

Отказ от продуктов животного происхождения оказывают влияние на самочувствие и здоровье человека. У аудитории существует массовое заблуждение, что отказ от жирных, соленых и сладких продуктов неизбежно поможет сбросить лишний вес и привести себя в форму.

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