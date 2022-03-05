Полотер «Оклахомы» помешал Джордану Маклафлину реализовать быстрый отрыв

Полотер «Оклахомы» случайно помешал игроку «Миннесоты» Джордану Маклафлину набрать очки в быстром отрыве.

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