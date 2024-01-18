«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»

В «Ансар Аллах» (хуситы) могут прекратить атаки на израильские и западные корабли в Красном море лишь после незамедлительного завершения войны в секторе Газа и налаживания бесперебойной доставки всей необходимой гуманитарной помощи мирному населению в палестинском анклаве.
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